    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 07:11
    Япония обвинила КНР в незаконной исследовательской деятельности

    Правительство Японии направило Китаю протест, обвинив в ведении незаконной исследовательской деятельности в акватории ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ) близ отдаленных островов Амами в Восточно-Китайском море.

    Как передает Report, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

    "По дипломатическим каналам китайскому правительству было выражено крайнее сожаление и решительный протест с требованием немедленно прекратить незаконную исследовательскую деятельность", - отметил он.

    По словам Хаяси, 28 и 30 сентября в районе островов Амами береговая охрана Японии зафиксировало китайское океанографическое судно, которое погружало в воду нечто похожее на трубу. Японские сторожевики через громкоговорители требовали от судна КНР покинуть ИЭЗ.

    Япония Китай
    Yaponiya Çinə etiraz notası verib

    Лента новостей