Япония направит 2 млн долларов помощи пострадавшим от пожаров на Гавайях

Правительство Японии выделит $2 млн в качестве помощи пострадавшим от сильных пожаров на гавайском острове Мауи.

Правительство Японии выделит $2 млн в качестве помощи пострадавшим от сильных пожаров на гавайском острове Мауи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское министерство иностранных дел.

"В связи с разрушительным ущербом, причиненным лесными пожарами на Гавайях, Япония решила предоставить в общей сложности около $2 млн помощи через американский Красный Крест и Японскую платформу в качестве меры помощи жертвам стихийного бедствия", - говорится в сообщении ведомства.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. По последним данным, погибли более 100 человек, без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор штата Джош Грин сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.