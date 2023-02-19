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Япония направила Украине и соседним странам $1,5 млрд помощи

Япония направила Украине и соседним странам $1,5 млрд помощи Япония до настоящего времени отправила в качестве помощи Украине и соседним с ней государствам помощь на $1,5 млрд в гуманитарной, финансовой, энергетической сферах, а также в области реконструкции и восстановления.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 05:45
Япония направила Украине и соседним странам $1,5 млрд помощи

Япония до настоящего времени отправила в качестве помощи Украине и соседним с ней государствам помощь на $1,5 млрд в гуманитарной, финансовой, энергетической сферах, а также в области реконструкции и восстановления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление японского МИД по итогам встречи его главы Есимасы Хаяси с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В пресс-релизе министерства отмечается, что Япония также реализовала инициативы по поддержке в сфере энергетики, расчистке мин и неразорвавшихся снарядов и предоставила "вещательное оборудование".

Согласно информации ведомства, глава МИД Украины поблагодарил Хаяси за помощь и сторонами была подтверждена важность расширения сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Ukrayna və qonşu ölkələrə 1,5 milyard dollar yardım göndərib

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