Япония направила Украине и соседним странам $1,5 млрд помощи

Япония до настоящего времени отправила в качестве помощи Украине и соседним с ней государствам помощь на $1,5 млрд в гуманитарной, финансовой, энергетической сферах, а также в области реконструкции и восстановления.

Япония до настоящего времени отправила в качестве помощи Украине и соседним с ней государствам помощь на $1,5 млрд в гуманитарной, финансовой, энергетической сферах, а также в области реконструкции и восстановления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление японского МИД по итогам встречи его главы Есимасы Хаяси с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В пресс-релизе министерства отмечается, что Япония также реализовала инициативы по поддержке в сфере энергетики, расчистке мин и неразорвавшихся снарядов и предоставила "вещательное оборудование".

Согласно информации ведомства, глава МИД Украины поблагодарил Хаяси за помощь и сторонами была подтверждена важность расширения сотрудничества.