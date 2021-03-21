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Япония намерена ужесточить правила въезда из всех стран

Япония намерена ужесточить правила въезда из всех стран Правительство Японии намерено ужесточить правила въезда для прибывающих из всех стран с целью профилактики распространения новых штаммов коронавируса
Другие страны
21 марта 2021 г. 07:47
Япония намерена ужесточить правила въезда из всех стран

Правительство Японии намерено ужесточить правила въезда для прибывающих из всех стран с целью профилактики распространения новых штаммов коронавируса.

Как передает Report, об этом в ходе дебатов на телеканале NHK министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура.

"Сейчас в отношении ряда стран, где были выявлены новые штаммы коронавируса, у нас действуют ужесточенные правила въезда. Мы в настоящее время думаем над тем, чтобы распространить их на все страны". - сказал он.

Речь идет о правилах, согласно которым, помимо ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать третий тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой, чтобы провести там еще две недели на карантине. Сейчас такие требования предъявляются к 17 странам, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Францию, Чехию.

По словам Тамуры, Япония таким образом хочет повысить эффективность выявления новых штаммов коронавируса. "В рамках этих мер мы также на 40% повышаем частоту проведения ПЦР-тестов", - добавил министр.

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