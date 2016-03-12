Япония намерена сделать свои дороги самыми безопасными в мире

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Япония намерена к 2020 году до летних Олимпийских игр сделать свои дороги самыми безопасными в мире.



Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, для этого правительство приняло новую пятилетнюю программу, которая ставит своей целью сократить число смертельных ДТП с нынешних 4,1 тыс. до 2,5 тыс. в год.



Как заявил премьер-министр Синдзо Абэ на заседании правительственной комиссии, в частности, в ближайшие пять лет японские власти намерены усилить поддержку автоконцернов, чтобы они активнее использовали автоматические системы торможения и другие средства контроля за движением на дороге. Кроме того, большое внимание будет уделено постоянному медицинскому контролю пожилых водителей, которые достаточно часто попадают в аварии из-за снижения способности быстро реагировать на экстренные ситуации.



В рамках новой программы японские власти также намерены заняться укреплением и перестройкой всех железнодорожных эстакад, чтобы сделать их устойчивыми к сильным землетрясениям.

