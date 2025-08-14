О нас

Япония намерена противодействовать экономическому влиянию Китая в Африке

Япония намерена противодействовать экономическому влиянию Китая в Африке Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует выступить с новой экономической инициативой для укрепления связей с Индией, Ближним Востоком и Африкой на международной конференции, которая пройдет на следующей неделе вблизи Токио.
Другие страны
14 августа 2025 г. 06:06
Япония намерена противодействовать экономическому влиянию Китая в Африке

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует выступить с новой экономической инициативой для укрепления связей с Индией, Ближним Востоком и Африкой на международной конференции, которая пройдет на следующей неделе вблизи Токио.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Japan Times.

Согласно информации, с 20 по 22 августа в Йокогаме пройдет девятая Международная Токийская конференция по развитию Африки (TICAD). Исиба будет руководить конференцией, на которой африканские лидеры обсудят меры поддержки региона.

Отмечается, что с новой инициативой премьер-министра Токио планирует расширить центр регионального экономического сотрудничества за пределами Юго-Восточной Азии. В частности, будет проведена работа по оказанию помощи японским фирмам, действующим в Индии и на Ближнем Востоке, в расширении торговли и инвестиций в Африке.

Правительство Японии также нацелено на противостояние растущему экономическому влиянию Китая в Африке.

Версия на азербайджанском языке Yaponiya Çinin Afrikaya artan iqtisadi təsirinə qarşı yeni təşəbbüslə çıxış edəcək

