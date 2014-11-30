Япония намерена приобрести машины-амфибии для обороны отдаленных островов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Японии намерено приобрести американские машины-амфибии AAV7 для нужд нового подразделения морской пехоты в составе своих национальных сил самообороны. Об этом сообщил центральный японский телеканал NHK.

Десантные машины-амфибии AAV7 предназначены для оперативной высадки живой силы во время проведения операций в береговой зоне. Как ожидается, в течение ближайших пяти лет Япония приобретет у США по меньшей мере 52 таких машины. Размещать их планируется на морской базе Сасэбо (префектура Нагасаки). Ранее в минобороны Японии также приняли решение приобрести для своего нового отряда морпехов 17 американских транспортных конвертопланов MV-22 Osprey.

В соответствии с принятой в минувшем году новой оборонной программой Япония проводит масштабную реорганизацию и переоснащение своих сил самообороны, направленное в том числе на укрепление обороны своих отдаленных южных островов. Необходимость в этом в Токио объясняют растущей активностью вооруженных сил КНР в прилегающих к Японии водах и обострением конфликта с Пекином вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно- Китайском море. По заявлению японских властей, решение о создании подразделения морской пехоты численностью 3 тыс. человек было принято именно для предотвращения возможного вторжения на эти спорные острова, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.