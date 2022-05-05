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Япония начала поиски пропавших пассажиров круизного судна у Кунашира

Япония начала поиски пропавших пассажиров круизного судна у Кунашира Береговая охрана Японии в четверг начала поисковые работы близ острова Кунашир, куда, как полагает японская сторона, могло унести течением тела пассажиров круизного судна KAZU 1.
Другие страны
5 мая 2022 г. 16:17
Япония начала поиски пропавших пассажиров круизного судна у Кунашира

Береговая охрана Японии в четверг начала поисковые работы близ острова Кунашир, куда, как полагает японская сторона, могло унести течением тела пассажиров круизного судна KAZU 1.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что поисковые работы были согласованы с российской стороной.

Ранее о возможности обращения к российской стороне за помощью в поиске пропавших пассажиров затонувшего круизного судна KAZU 1 заявлял генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По последним данным, японской стороне удалось подтвердить гибель по крайней мере 14 человек с круизного судна, которое в конце апреля затонуло у берегов Хоккайдо. Кроме того, спасателям удалось обнаружить на морском дне на глубине порядка 100 метров и само судно.

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