Япония, Китай и Индонезия готовятся к эвакуации своих граждан из Израиля и Ирана

Япония, Китай и Индонезия заявили, что готовятся к эвакуации своих граждан из Ирана и Израиля в связи с обострением конфликта между двумя странами.

Япония, Китай и Индонезия заявили, что готовятся к эвакуации своих граждан из Ирана и Израиля в связи с обострением конфликта между двумя странами.

Как передает Report, об этом пишет издание The Times of Israel.

Япония заявляет, что отправляет два военных самолета в Джибути перед возможной переброской японских граждан из Ирана. Министр обороны генерал Накатани отметил, что он приказал отправить два транспортных самолета C-2 вместе со 120 военнослужащими в страну Африканского Рога, где расположена японская военная база. Около 280 японцев находятся в Иране, а еще 1 000 - в Израиле.

Тем временем посольство Китая в Израиле заявило, что с пятницы организует групповую эвакуацию на автобусах из Израиля. В уведомлении, размещенном в соцсети посольства WeChat, говорится, что граждане Китая будут вывезены через пограничный переход Таба в Египте.

А правительство Индонезии заявляет, что эвакуирует своих граждан из Ирана. Около 386 индонезийцев, в основном студенты, находятся в Иране, в основном в городе Кум, заявили в МИД. Около 194 индонезийцев находятся в Израиле, большинство из которых находятся городе Рафахе в южной части Газы.