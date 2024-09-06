Япония и Южная Корея будут следить за сближением РФ и КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились, что их страны будут консультироваться в связи с сотрудничеством России и КНДР.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились, что их страны будут консультироваться в связи с сотрудничеством России и КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

В пятницу Кисида прибыл в Сеул на переговоры с Юн Сок Ёлем, которые, как ожидается, станут последними перед его уходом с поста японского премьера. Это его 12-я встреча с Юн Сок Ёлем за примерно два года.

На саммите они согласились с оценкой, что КНДР отказывается от переговоров и что ее действия представляют опасность для мира в регионе.

"[Лидеры двух стран] условились решительно реагировать и поддерживать тесные консультации относительно ситуации, связанной со сближением Севера и России, и провокаций Северной Кореи", - сообщили в офисе президента Республики Корея.