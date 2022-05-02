Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники

Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Бангкок.

Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Бангкок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

"Это большой шаг в сторону расширения сотрудничества в области гарантий безопасности", - сказал премьер Японии на совместной пресс-конференции.

Предложения по конкретным планам будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.

В ходе визита в Таиланд Фумио Кисида провел ряд встреч с политическими и бизнес-кругами, кульминацией визита стали его переговоры с премьер-министром королевства Таиланд генералом Праютом Чан-оча. Во время переговоров стороны обсудили вопросы международной обстановки и региональные проблемы. В частности, лидеры высоко оценили гуманитарную помощь соседним с Украиной странам и договорились о взаимодействии в этом вопросе. Также обсуждались проблемы ядерной и ракетной программ КНДР и ситуация в Мьянме.

Кисида с 29 апреля находится в международном турне, в ходе которого он посетил Индонезию, Вьетнам и Таиланд, после чего отправится в Италию и Британию. В Японию премьер-министр вернется 6 мая.