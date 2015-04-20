Япония и США пытаются выйти из переговорного тупика

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Японский министр экономики Акира Амари пообещал сделать все возможное, чтобы уменьшить разногласия на торговых переговорах с Соединенными Штатами, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Выступая перед началом второго дня министерской встречи, Амари признал, что переговоры проходят очень тяжело. По итогам первого дня стало известно, что переговоры фактически зашли в тупик.

Япония и США пытаются заключить региональный пакт, который станет ключевой частью соглашения о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием 12 государств.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ называет создание зоны свободной торговли в АТР главной частью своей политической стратегии.