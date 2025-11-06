Япония и США намерены сотрудничать в добыче редкоземов со дна океана

Япония и США намерены сотрудничать в области добычи редкоземельных металлов с океанского дна у побережья острова Минамиторисима.

Как передает Report, об этом заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити.

"Обеспечение различных способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы продолжим рассматривать конкретные пути сотрудничества Японии и США в разработке месторождений редкоземельных металлов в акватории вблизи острова Минамиторисима", - сказала она в ходе выступления в парламенте. Минамиторисима формально относится к столичной префектуре Токио, но находится примерно в 1 900 км от основной территории Японии.

По словам Такаити, научные исследования показали, что на дне океана вблизи острова есть различные полезные ископаемые, в том числе редкоземельные металлы. "В настоящее время мы проводим дальнейшие исследования, а также изучаем методы добычи", - добавила она.

Премьер отметила, что уже в январе 2026 года планируется провести демонстрационные испытания по извлечению редкоземельных металлов со дна на глубине 6 000 метров.

Как ранее сообщили японские СМИ, месторождение расположено в районе острова Минамиторисима на глубине 5,5 тыс. метров и простирается на 10 тыс. кв. км. Там были обнаружены залежи шарообразных минеральных образований - железомарганцевых конкреций, содержащих редкие металлы. Общий объем конкреций оценивается в 210 млн тонн, в них содержится порядка 610 000 тонн кобальта и 740 000 тонн никеля. Кроме того, в породе обнаружено высокое содержание диспрозия, используемого при производстве электромобилей, а также гадолиния - важного элемента, применяемого в сфере ядерной энергетики.