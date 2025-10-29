Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Япония и США намерены активизировать совместные учения

    Другие страны
    29 октября, 2025
    08:14
    Япония и США намерены активизировать совместные учения

    Япония и США в рамках оборонного альянса намерены последовательно усиливать свое присутствие в регионе и активизировать проведение совместных учений.

    Как передает Report, об этом заявил новый министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми по итогам прошедших в Токио переговоров с американским коллегой Питом Хегсетом.

    "Для того, чтобы укрепить самый великий альянс в мире - японско-американский альянс - в первую очередь необходимо улучшить структуру совместного командования, усилить наше совместное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и активизировать проведения учений", - отметил он. Коидзуми подчеркнул, что все это - приоритетные задачи японско-американского альянса, которые Силы самообороны Японии и ВС США будут выполнять вместе.

    Новый глава японского оборонного ведомства отметил, что они с Хегсетом также условились активизировать оборонное сотрудничество, включая обмен данными с такими союзными странами, как Южная Корея, Австралия и Филиппины.

