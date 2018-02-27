Япония хочет разместить противокорабельные ракеты для защиты от Китая

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности размещения противокорабельных ракет в южной префектуре Окинава для потенциальной защиты от китайских военных кораблей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила японская газета Asahi.

Отмечается, что сейчас проработка этого вопроса ведется по линиям министерства обороны Японии, а также Совета национальной безопасности страны. По данным издания, ведомства примут решение до окончания текущего года. Отмечается, что в случае одобрения на Окинаве будут размещены противокорабельные ракеты дальностью 200 км.