    Япония готовится к частичному возобновлению работы крупнейшей в мире АЭС

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 11:27
    Япония готовится к частичному возобновлению работы крупнейшей в мире АЭС

    Губернатор японской префектуры Ниигата Хидэе Ханадзуми, на территории которой расположена крупнейшая в мире атомная электростанция, намерен уже на этой неделе одобрить ее перезапуск.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

    По имеющейся информации, губернатор планирует в пятницу официально объявить о согласии на частичное возобновление работы АЭС "Касивадзаки–Карива".

    Ханадзуми проведет консультации с префектурной ассамблеей в ходе очередной сессии, которая начнется 2 декабря. Если ассамблея поддержит его позицию, губернатор удовлетворит запрос национального правительства о возобновлении работы станции.

    Компания TEPCO планирует ввести в эксплуатацию два крупнейших энергоблока - №6 и №7, которые совместно способны вырабатывать 2710 МВт электроэнергии. При этом часть из оставшихся пяти энергоблоков может быть выведена из эксплуатации. Общая установленная мощность комплекса "Касивадзаки–Карива" составляет 8212 МВт.

    За перезапуск АЭС выступает новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити с целью укрепления энергетической безопасности страны.

    Частичное восстановление работы станции также поможет сократить расходы Японии на импорт сжиженного природного газа - страна является вторым по величине покупателем СПГ в мире после Китая.

    Япония Санаэ Такаити АЭС

