Япония договорилась с Индией о поставках оборонительного вооружения

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Япония и Индия подписали документ о торговле оборонительным вооружением, а также договорились совместно обеспечивать защиту информации, касающейся военных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в субботу по итогам состоявшихся в Нью-Дели переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ и его индийского коллеги Нарендры Моди.

Документ в частности позволяет Японии ускорить переговоры о поставках в Индию самолетов-амфибий US-2. Он также подразумевает введение жесткого контроля за обращением с конфиденциальной информацией, в том числе касающейся тактико-технических характеристик образцов вооружения.