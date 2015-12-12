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    Япония договорилась с Индией о поставках оборонительного вооружения

    Документ в частности позволяет Японии ускорить переговоры о поставках в Индию самолетов-амфибий US-2

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Япония и Индия подписали документ о торговле оборонительным вооружением, а также договорились совместно обеспечивать защиту информации, касающейся военных технологий. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в субботу по итогам состоявшихся в Нью-Дели переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ и его индийского коллеги Нарендры Моди.

    Документ в частности позволяет Японии ускорить переговоры о поставках в Индию самолетов-амфибий US-2. Он также подразумевает введение жесткого контроля за обращением с конфиденциальной информацией, в том числе касающейся тактико-технических характеристик образцов вооружения.

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