​Японец рассказал об убийстве 1000 китайцев

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Рукописное признание японского ветерана Второй мировой войны, опубликованном в понедельник, описывает убийство около 1000 китайцев в провинции Китая Хэнань.

Как передает Report, об этом пишет Синьхуа.

Администрация Государственного Архива опубликовала признание Гисабуро Икеда, который родился в 1913 году, вступил в японскую армию в 1933 году и был взят в плен в Китае в августе 1945 года.

Военное подразделение, в котором служил Икеда, вывезло около 1000 китайских жителей из города Чжунмоу, и убило их в реке Хуанхэ 19 июня 1938 года.

Он также признался в изнасиловании женщины, в дополнение к убийству 3 китайских мирных жителей и одного солдата с сентября 1937 года по май 1938 года.

Признание Икеда является 14-м в серии из 31 письменного заявления японских военных преступников, опубликованных на сайте архива в канун 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как сообщала Politeka, 3 сентября в Пекине состоится военный парад, приуроченный к 70-й годовщине окончания Второй мировой войны. В параде, как сообщается, примут участие представители 10 иностранных армий, в т.ч. России и Казахстана.