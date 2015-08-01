Японцы проведут эксперимент с виски в космосе

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Производитель алкоголя Suntory в Японии планирует отправить на Международную космическую станцию виски, чтобы проверить, как невесомость отразится на выдержанности напитка, передает Report со ссылкой на "Дождь".

В компании считают, что невесомость может повлиять на вкус напитка. Suntory Group пытается найти научное объяснение тому, что позволяет вызревать алкоголю. Эксперимент проведут с шестью видами своего виски и другого алкоголя, при поддержке Японского агентства по исследованию космоса. Он продлится один год в одной группе и два года или больше во второй. Отправка бочонков в космос ожидается 16 августа с космодрома центра Танэгасима.

Ранее на МКС был отправлен шотландский островной виски Ardbeg. Бутылка вернулась на Землю в сентябре 2014 года спустя три года пребывания в космосе.