Японцы прощаются с последними в стране пандами перед их возвращением в КНР

Тысячи жителей Японии прибывают в зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

После отправки млекопитающих на родину Япония останется без панд в своих зоопарках - впервые за полвека.

По данным администрации зоопарка, из-за огромного ажиотажа билеты на посещение в этот день разыгрывались в ходе предварительной лотереи - всего 4 400 штук.

Японская сторона опасается, что КНР из-за обострения отношений между странами может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.