Японцы прощаются с последними в стране пандами перед их возвращением в КНР
Другие страны
- 25 января, 2026
- 06:38
Тысячи жителей Японии прибывают в зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.
После отправки млекопитающих на родину Япония останется без панд в своих зоопарках - впервые за полвека.
По данным администрации зоопарка, из-за огромного ажиотажа билеты на посещение в этот день разыгрывались в ходе предварительной лотереи - всего 4 400 штук.
Японская сторона опасается, что КНР из-за обострения отношений между странами может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.
