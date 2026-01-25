Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Японцы прощаются с последними в стране пандами перед их возвращением в КНР

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 06:38
    Японцы прощаются с последними в стране пандами перед их возвращением в КНР

    Тысячи жителей Японии прибывают в зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

    После отправки млекопитающих на родину Япония останется без панд в своих зоопарках - впервые за полвека.

    По данным администрации зоопарка, из-за огромного ажиотажа билеты на посещение в этот день разыгрывались в ходе предварительной лотереи - всего 4 400 штук.

    Японская сторона опасается, что КНР из-за обострения отношений между странами может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.

