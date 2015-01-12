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    Экс-президент Украины и его соратники объявлены в розыск по линии Интерпола

    Бывшие чиновники разыскиваются по красному циркуляру Интерпола

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Интерпол 12 января объявил в розыск по красному циркуляру экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других бывших чиновников Украины.

    Как сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

    "Сегодня, спустя несколько месяцев с момента обращения в марте 2014 года, аргументации и подготовки пояснений, по подготовленным запросам МВД, Генпрокуратуры Украины и СБУ, специальная комиссия Интерпола приняла решение", - написал он в Facebook.

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