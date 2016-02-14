Ядерная сделка с Ираном стала "позором" для США, считает Трамп

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Заключение ядерной сделки с Ираном стало "позором" для США, заявил в субботу миллиардер Дональд Трамп, претендующий на пост президента страны от Республиканской партии, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

"С Ираном мы провели самые худшие переговоры, которые я видел в жизни. Такая сделка — позор для США", — сказал он в ходе теледебатов, которые транслирует телекомпания CBS.

Иран и "шестерка" в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы. В рамках ограничений иранской ядерной программы, в частности, запасы обогащенного урана в Иране должны быть снижены до 300 килограммов, а избыток вывезен из страны, в частности, в Россию.