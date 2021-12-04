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Ядерная "пятерка" выступила за восстановление СВПД

Ядерная "пятерка" выступила за восстановление СВПД Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - ядерная "пятерка" (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) - подтвердили свою приверженность целям зон, свободных от ядерного оружия, включая зону, свобод
Другие страны
4 декабря 2021 г. 20:28
Ядерная пятерка выступила за восстановление СВПД

Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - ядерная "пятерка" (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) - подтвердили свою приверженность целям зон, свободных от ядерного оружия, включая зону, свободную от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам конференции ядерной "пятерки" 2-3 декабря в Париже.

Представители ядерной "пятерки" выступают за скорейшее возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД).

В документе стороны также напомнили о важности продвижения консультаций между ядерными государствами и странами АСЕАН по Протоколу к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Представители пяти ядерных государств "также отметили свою поддержку созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки", - говорится в документе, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

Страны ядерной "пятерки" намерены работать в соответствующем формате на уменьшение стратегических рисков в течение следующего обзорного цикла ДНЯО для снижения вероятности применения этого вида вооружения.

"Они (страны) осознают свою ответственность в проведении совместной работы по уменьшению риска ядерных конфликтов", - говорится в документе. В коммюнике отмечается, что эти меры являются дополнительными к всеобъемлющим целям ДНЯО и согласуются с долгосрочными усилиями ядерных государств по достижению разоружения и конечной цели достижения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности.

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