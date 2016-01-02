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    ​Яценюк подписал постановление о ставке ввозной пошлины на товары из РФ

    Документ вступает в силу 2 января и прекращает действие 31 декабря 2016 года

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Постановление о ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из РФ, которое подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, опубликовано на сайте Кабмина Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ вступает в силу 2 января и прекращает действие 31 декабря 2016 года.

    "Применять до 31 декабря 2016 года льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, по импорту товаров, происходящих из Российской Федерации", - говорится в постановлении.

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