​Яценюк подписал постановление о ставке ввозной пошлины на товары из РФ

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Постановление о ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из РФ, которое подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, опубликовано на сайте Кабмина Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ вступает в силу 2 января и прекращает действие 31 декабря 2016 года.

"Применять до 31 декабря 2016 года льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, по импорту товаров, происходящих из Российской Федерации", - говорится в постановлении.