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WSJ: ВС США намерены значительно нарастить использование беспилотников

WSJ: ВС США намерены значительно нарастить использование беспилотников Армия (сухопутные войска) США намерена существенно увеличить применение беспилотников.
Другие страны
1 мая 2025 г. 08:43
WSJ: ВС США намерены значительно нарастить использование беспилотников

Армия (сухопутные войска) США намерена существенно увеличить применение беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Пентагон рассчитывает оснастить каждую дивизию примерно 1 тыс. дронов и за счет этого избавиться от устаревших вооружений. Причина такого решения кроется в анализе американскими военными российско-украинского конфликта. Как пишет издание со ссылкой на мнение военных аналитиков, беспилотники изменили формат боевых действий, так как они способны не только помогать преодолевать оборону противника, но также лучше обнаруживать скрытые позиции врага.

Помимо этого, США намерены улучшить оснащение войск планшетами и обеспечить их подключение к интернету, а также вложить порядка $3 млрд в разработку технологий по борьбе с вражескими беспилотниками. Общая сумма перевооружения американских войск оценивается в $36 млрд. Получить подобные средства Армия США намерена в том числе за счет отказа от устаревших вооружений, однако подобные меры потребуют одобрения Конгресса. "Инициативу по трансформации Армии" ранее на этой неделе одобрил шеф Пентагона Пит Хегсет, указывает издание.

Американские военные хотят полностью реализовать план по оснащению сухопутных сил беспилотниками в течение двух лет.

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