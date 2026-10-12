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    МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

    Происшествия
    • 12 октября, 2026
    • 13:09
    МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

    В Баку арестованы 37 человек по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка на фоне введения единой школьной формы.

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

    По данным МВД, группа лиц препятствовала исполнению утвержденных Кабинетом министров правил об обязательной форме в государственных общеобразовательных учреждениях.

    В ведомстве сообщили, что эти лица создавали конфликтные ситуации с работниками образования, причинили ущерб государственным учебным заведениям, а также пытались совершить действия, препятствующие движению транспорта и нормальной работе школ.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 233 УК АР (организация действий, вызывающих нарушение общественного порядка, или активное участие в таких действиях), арестованы 37 человек, сообщили в ведомстве.

    В МВД подчеркнули, что принимаемые меры направлены на обеспечение исполнения требований законодательства, предотвращение нарушений общественного порядка, препятствования движению транспорта и работе образовательных учреждений, а также защиту учащихся, педагогов и других граждан.

    "Отмечаем, что граждане должны соблюдать требования законодательства, не допускать нарушения общественного порядка, нанесения ущерба правам и интересам других лиц, а также невыполнения законных требований сотрудников полиции.

    Мероприятия по защите общественного порядка и безопасности, обеспечению нормальной деятельности учебных заведений продолжаются, противоправные случаи будут и впредь решительно пресекаться, а их виновные - привлекаться к ответственности в установленном порядке", - говорится в сообщении.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    DİN: İctimai qaydanın kobud şəkildə pozulması ilə bağlı 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub
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