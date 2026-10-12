МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

В Баку арестованы 37 человек по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка на фоне введения единой школьной формы.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

По данным МВД, группа лиц препятствовала исполнению утвержденных Кабинетом министров правил об обязательной форме в государственных общеобразовательных учреждениях.

В ведомстве сообщили, что эти лица создавали конфликтные ситуации с работниками образования, причинили ущерб государственным учебным заведениям, а также пытались совершить действия, препятствующие движению транспорта и нормальной работе школ.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 233 УК АР (организация действий, вызывающих нарушение общественного порядка, или активное участие в таких действиях), арестованы 37 человек, сообщили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что принимаемые меры направлены на обеспечение исполнения требований законодательства, предотвращение нарушений общественного порядка, препятствования движению транспорта и работе образовательных учреждений, а также защиту учащихся, педагогов и других граждан.

"Отмечаем, что граждане должны соблюдать требования законодательства, не допускать нарушения общественного порядка, нанесения ущерба правам и интересам других лиц, а также невыполнения законных требований сотрудников полиции.

Мероприятия по защите общественного порядка и безопасности, обеспечению нормальной деятельности учебных заведений продолжаются, противоправные случаи будут и впредь решительно пресекаться, а их виновные - привлекаться к ответственности в установленном порядке", - говорится в сообщении.