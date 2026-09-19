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    WSJ: В Конгрессе недовольны главой Пентагона Хегсетом

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 08:09
    WSJ: В Конгрессе недовольны главой Пентагона Хегсетом

    В Конгрессе США усиливается недовольство работой Пита Хегсета в качестве руководителя Пентагона.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным издания, конгрессмены выражают несогласие с тем, что глава оборонного ведомства превращает вооруженные силы в инструмент политики, увольняя генералов, при этом осуществляя руководство военной кампанией против Ирана, для которой у Вашингтона нет ясного плана завершения.

    Газета указывает, что в начале текущей недели Хегсет оказался буквально на грани голосования в Палате представителей по вопросу его отстранения от должности. Предотвратить это удалось лишь потому, что спикер нижней палаты Майк Джонсон в среду распустил конгрессменов на каникулы, которые продлятся до окончания промежуточных выборов 3 ноября, уточняет WSJ.

    "Меня серьезно беспокоит, что 80 генералов и адмиралов были уволены либо лишены перспектив продвижения по службе. Является ли это основанием для импичмента - не уверен. Некомпетентность сама по себе не является преступлением", - заявил изданию конгрессмен Дон Бэйкон, республиканец из Небраски. Сложные взаимоотношения министра обороны с представителями законодательной власти способны затруднить для Пентагона получение дополнительного финансирования, признал Бэйкон и ряд других парламентариев в разговоре с WSJ.

    Дополнительным признаком обострения отношений между Хегсетом и законодателями The Wall Street Journal называет настойчивый отказ контролируемого республиканцами сенатского комитета по делам вооруженных сил утвердить кандидатуру пресс-секретаря Хегсета Шона Парнелла на должность министра Сухопутных войск. Помимо этого, парламентарии выражают недовольство тем, что Хегсет крайне редко организует для них информационные брифинги, добавляет газета.

    Пит Хегсет Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Конгресс США
    WSJ: Konqresdə Pit Heqsetin Pentaqona rəhbərliyindən narazılıq artır

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