    WSJ: Трамп отказался поддержать операцию по захвату иранского острова Харк

    Президент США Дональд Трамп во время активной фазы американо-израильской военной операции против Ирана не поддержал идею захвата иранского острова Харк, опасаясь значительных потерь среди американских военнослужащих.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, американскому лидеру докладывали, что операция по высадке на остров может завершиться успешно. Однако Трамп счел, что в случае реализации такого сценария военные США окажутся уязвимыми и могут понести, по его мнению, недопустимо большие потери.

    Газета отмечает, что остров Харк имеет стратегическое значение, поскольку именно там расположены ключевые нефтяные терминалы Ирана.

    Ранее Трамп неоднократно допускал жесткие заявления в адрес Тегерана, в том числе угрожая возможным захватом острова.

    WSJ: Tramp İranın Xarq adasını ələ keçirmək əməliyyatını dəstəkləməkdən imtina edib

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    В ДТП в Масаллы погиб человек

    В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман

    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

