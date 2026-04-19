WSJ: Трамп отказался поддержать операцию по захвату иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп во время активной фазы американо-израильской военной операции против Ирана не поддержал идею захвата иранского острова Харк, опасаясь значительных потерь среди американских военнослужащих.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американскому лидеру докладывали, что операция по высадке на остров может завершиться успешно. Однако Трамп счел, что в случае реализации такого сценария военные США окажутся уязвимыми и могут понести, по его мнению, недопустимо большие потери.

Газета отмечает, что остров Харк имеет стратегическое значение, поскольку именно там расположены ключевые нефтяные терминалы Ирана.

Ранее Трамп неоднократно допускал жесткие заявления в адрес Тегерана, в том числе угрожая возможным захватом острова.