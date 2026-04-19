WSJ: Tramp İranın Xarq adasını ələ keçirmək əməliyyatını dəstəkləməkdən imtina edib
- 19 aprel, 2026
- 08:12
ABŞ prezidenti Donald Tramp Amerika qoşunları arasında ciddi itkilərdən qorxaraq İranın Xarq adasını ələ keçirmək ideyasını dəstəkləməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən yazıb.
Qeyd olunub ki, Amerika liderinə adaya desant əməliyyatının uğurlu ola biləcəyi barədə məlumat verilib.
Lakin Tramp belə bir ssenarinin baş verəcəyi təqdirdə ABŞ ordusunun həssas olacağına və onun fikrincə, qəbuledilməz dərəcədə böyük itkilərə məruz qala biləcəyinə inanıb.
Xarq adası strateji əhəmiyyətə malikdir, çünki orada İranın əsas neft terminalları yerləşir. Daha əvvəl Tramp dəfələrlə Tehrana qarşı sərt bəyanatlar verib, o cümlədən adanı ələ keçirməklə hədələyirdi.