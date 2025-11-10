WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

Горнодобывающие компании США увеличат добычу сурьмы, используемую оборонными предприятиями, из-за сокращения запасов этого минерала в стране после введенного КНР запрета на экспорт некоторых стратегических товаров двойного назначения.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, цены на сурьму выросли в четыре раза по сравнению с двумя годами ранее после того, как Китай ввел ограничения на экспорт этого минерала в США. Он широко используется в оборонной промышленности для улучшения качества пуль и бронебойных снарядов.

Отмечается, что США уже много лет не ведут крупную добычу сурьмы, поэтому сейчас американские компании подготавливают участки для этого в штатах Аляска и Айдахо. В сентябре Военное министерство США выделило $43 млн на ускорение добычи минерала на Аляске. Американское правительство также заключило контракт стоимостью $245 млн на поставку слитков с компанией United States Antimony, управляющей заводом по выплавке сурьмы.

Как пишет газета, Белый дом заявил, что в условиях перемирия в торговой войне между США и КНР поставки сурьмы возобновятся.