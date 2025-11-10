Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 06:57
    WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

    Горнодобывающие компании США увеличат добычу сурьмы, используемую оборонными предприятиями, из-за сокращения запасов этого минерала в стране после введенного КНР запрета на экспорт некоторых стратегических товаров двойного назначения.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

    По ее информации, цены на сурьму выросли в четыре раза по сравнению с двумя годами ранее после того, как Китай ввел ограничения на экспорт этого минерала в США. Он широко используется в оборонной промышленности для улучшения качества пуль и бронебойных снарядов.

    Отмечается, что США уже много лет не ведут крупную добычу сурьмы, поэтому сейчас американские компании подготавливают участки для этого в штатах Аляска и Айдахо. В сентябре Военное министерство США выделило $43 млн на ускорение добычи минерала на Аляске. Американское правительство также заключило контракт стоимостью $245 млн на поставку слитков с компанией United States Antimony, управляющей заводом по выплавке сурьмы.

    Как пишет газета, Белый дом заявил, что в условиях перемирия в торговой войне между США и КНР поставки сурьмы возобновятся.

    США добыча оборонная промышленность
    WSJ: ABŞ müdafiə sənayesi üçün stibium istehsalını artıracaq

    Последние новости

    07:41

    В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

    Другие страны
    07:18

    FT: Более четверти британских компаний ожидают сокращения работников из-за ИИ

    Другие страны
    06:57

    WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

    Другие страны
    06:26

    Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

    Другие страны
    06:19

    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

    Другие страны
    05:56

    Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

    Другие страны
    05:31
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    05:25

    В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

    Другие страны
    04:52

    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Другие страны
    Лента новостей