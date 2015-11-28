WSJ: США требуют от Турции усилить оборону на границе с Сирией

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ США настаивают на увеличении контингента турецких войск на 100-километровом отрезке границы с Сирией, через которую стороники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из зарубежных стран прибывают в район боевых действий и покидают его, сообщает Report со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"Граница должна быть закрыта. Это международная угроза, она исходит из Сирии и проходит через территорию Турции", - заявил источник в администрации президента США Барака Обамы.

Власти США не уточняют, сколько военнослужащих необходимо для полного закрытия границы, однако, по оценке источника газеты в Пентагоне, речь может идти о 30 тысячах человек. Для того чтобы изолировать отдельный участок границы, Турция должна будет направить туда не менее 10 тысяч человек.