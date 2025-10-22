Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 23:20
    WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

    США разрешили Украине использовать западные ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    "США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит ВСУ наносить удары вглубь РФ. Снятие этого ограничения позволит Киеву усилить атаки на объекты внутри РФ и оказать большее давление на Кремль", - пишет издание.

    Данное решение было принято после того, как полномочия по одобрению таких атак были переданы от министра обороны Пита Хегсета главнокомандующему силами США в Европе генералу Алексусу Грынкевичу, который также является командующим НАТО, утверждают источники.

    Ракеты Storm Shadow, запускаемые с самолетов, способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

    США дальнобойные ракеты российско-украинская война
    KİV: ABŞ Ukraynaya uzaqmənzilli raketlərdən istifadə etməyə icazə verib

    Последние новости

    23:48

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" боролся до конца

    Футбол
    23:44

    СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

    В регионе
    23:38

    Минфин США: Скоро мы объявим об усилении санкций против России

    Другие
    23:34

    МИД Турции: Аннексия Западного берега Иордана противоречит международному праву

    В регионе
    23:28

    Британия перехватила российский корабль в своих водах

    Другие страны
    23:20

    WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

    Другие страны
    23:02

    Микаил Джаббаров поздравил успешно выступивших на ЧМ азербайджанских борцов

    Индивидуальные
    22:58

    СМИ: Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    22:52

    СМИ: При перестрелке в Ганновере ранены несколько человек

    Другие страны
    Лента новостей