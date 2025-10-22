WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

США разрешили Украине использовать западные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит ВСУ наносить удары вглубь РФ. Снятие этого ограничения позволит Киеву усилить атаки на объекты внутри РФ и оказать большее давление на Кремль", - пишет издание.

Данное решение было принято после того, как полномочия по одобрению таких атак были переданы от министра обороны Пита Хегсета главнокомандующему силами США в Европе генералу Алексусу Грынкевичу, который также является командующим НАТО, утверждают источники.

Ракеты Storm Shadow, запускаемые с самолетов, способны поражать цели на расстоянии до 300 км.