    WSJ: Сделка США и КНР по TikTok будет предусматривать покупку доли соцсети

    • 16 сентября, 2025
    • 07:49
    WSJ: Сделка США и КНР по TikTok будет предусматривать покупку доли соцсети

    Условия соглашения по работе китайской социальной сети TikTok в США будут предусматривать покупку доли сервиса консорциумом инвесторов.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванное должностное лицо в американской администрации.

    По его сведениям, в целом условия сделки аналогичны тем, что стороны обсуждали на переговорах в апреле. Вместе с тем, указывает издание, компания Blackstone не будет частью потенциальной сделки.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, утвердят окончательные условия сделки относительно дальнейшей работы китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах.

    Администрация прежнего лидера США Джо Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января текущего года. Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. В дальнейшем он продлевал эту отсрочку.

    Лента новостей