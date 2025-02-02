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WSJ раскрыла детали полета столкнувшегося с самолетом вертолета в Вашингтоне

WSJ раскрыла детали полета столкнувшегося с самолетом вертолета в Вашингтоне Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к секретной миссии по эвакуации первых лиц государства в случае атаки на США.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 03:44
WSJ раскрыла детали полета столкнувшегося с самолетом вертолета в Вашингтоне

Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к секретной миссии по эвакуации первых лиц государства в случае атаки на США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, экипаж отрабатывал движение по маршруту, жизненно важному для программы "непрерывности правительства", которая обеспечивает работоспособность властей в кризисных ситуациях. "Эти полеты - часть плана на случай ядерной угрозы, кибератаки или терактов, подобных совершенным 11 сентября", - пояснил представитель Пентагона. Как отметило издание, в обычные дни такие вертолеты используются для перевозки VIP, создавая напряженность в воздушном пространстве города.

Программа подразумевает оперативную доставку руководителей в безопасные зоны. Однако ежедневно Black Hawk из 12-го авиабатальона, базирующегося в Форт-Бельвуаре (штат Вирджиния), выполняют рутинные задачи: перевозят генералов, чиновников и членов Конгресса между объектами.

После катастрофы деятельность батальона была приостановлена. Конгрессмены требуют пересмотреть безопасность полетов VIP-транспорта, совмещающего военные и гражданские функции. Расследование, которое ведет Национальный совет по безопасности на транспорте, сосредоточено на координации между службами и причинах сбоя в подготовке экипажей.

Напомним, что вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.

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