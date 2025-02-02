WSJ раскрыла детали полета столкнувшегося с самолетом вертолета в Вашингтоне

Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к секретной миссии по эвакуации первых лиц государства в случае атаки на США.

Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к секретной миссии по эвакуации первых лиц государства в случае атаки на США.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, экипаж отрабатывал движение по маршруту, жизненно важному для программы "непрерывности правительства", которая обеспечивает работоспособность властей в кризисных ситуациях. "Эти полеты - часть плана на случай ядерной угрозы, кибератаки или терактов, подобных совершенным 11 сентября", - пояснил представитель Пентагона. Как отметило издание, в обычные дни такие вертолеты используются для перевозки VIP, создавая напряженность в воздушном пространстве города.

Программа подразумевает оперативную доставку руководителей в безопасные зоны. Однако ежедневно Black Hawk из 12-го авиабатальона, базирующегося в Форт-Бельвуаре (штат Вирджиния), выполняют рутинные задачи: перевозят генералов, чиновников и членов Конгресса между объектами.

После катастрофы деятельность батальона была приостановлена. Конгрессмены требуют пересмотреть безопасность полетов VIP-транспорта, совмещающего военные и гражданские функции. Расследование, которое ведет Национальный совет по безопасности на транспорте, сосредоточено на координации между службами и причинах сбоя в подготовке экипажей.

Напомним, что вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.