Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    WSJ: Причиной задержания экс-принца Эндрю стала утечка секретной документации

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 09:53
    WSJ: Причиной задержания экс-принца Эндрю стала утечка секретной документации

    Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался под следствием из-за передачи секретных правительственных документов во время работы специальным торговым представителем с 2001 по 2011 годы.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

    По информации издания, в конце 2010 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор пересылал финансисту Джеффри Эпштейну закрытые отчеты о своих рабочих поездках во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, а также конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане. В переписке он делился информацией о реструктуризации Royal Bank of Scotland и деталях переговоров с руководством банка. Некоторые письма были помечены как "по запросу".

    Следствие также рассматривает версию, что брат короля Великобритании способствовал деловым контактам Джеффри Эпштейна, пытаясь помочь ему установить связи с банковскими структурами и официальными лицами в Ливии.

    Напомним, что 19 февраля младший брат короля Карла III был задержан в своем имении Сандрингем в Норфолке. После 12-часового допроса его отпустили. В резиденции прошли обыски.

    принц Эндрю дело Эпштейна утечка информации
    WSJ: Keçmiş Şahzadə Endryu həbs olunmasına məxfi sənədlərin sızması səbəb olub
    Ты - Король

    Последние новости

    10:05

    МИД Финляндии: Страна предоставила Украине весь доступный объем поддержки

    Другие страны
    09:53

    WSJ: Причиной задержания экс-принца Эндрю стала утечка секретной документации

    Другие страны
    09:41

    Австралийский военный фрегат пересек Тайваньский пролив

    Другие страны
    09:31

    Трамп анонсировал проведение энергетического саммита по Индо-Тихоокеанскому региону

    Другие страны
    09:17

    В Японии в давке на "фестивале обнаженных" пострадали шесть человек

    Другие страны
    08:59

    Криштиану Роналду заявил о желании продолжить карьеру в Саудовской Аравии

    Футбол
    08:39

    Стивен Уиткофф назвал "красную линию" в переговорах США с Ираном

    Другие страны
    08:20

    Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

    Другие страны
    07:51

    Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

    Футбол
    Лента новостей