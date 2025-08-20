WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

Илон Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, одним из ключевых факторов в решении Маска является его стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA (Make America great again, "Сделай Америку снова великой"). Маск признает, что создание третьей партии повредит его отношениям с вице-президентом.

Источники сообщают, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году. Отмечается, что на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около $300 млн.

В то же время союзники Маска утверждают, что он официально не отказался от создания новой партии и может передумать по мере приближения промежуточных выборов.