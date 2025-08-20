О нас

WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам Илон Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии.
Другие страны
20 августа 2025 г. 06:52
WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

Илон Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, одним из ключевых факторов в решении Маска является его стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA (Make America great again, "Сделай Америку снова великой"). Маск признает, что создание третьей партии повредит его отношениям с вице-президентом.

Источники сообщают, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году. Отмечается, что на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около $300 млн.

В то же время союзники Маска утверждают, что он официально не отказался от создания новой партии и может передумать по мере приближения промежуточных выборов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Mask Respublikaçılara zərər verməmək üçün partiyanın yaradılmasını dayandırıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi