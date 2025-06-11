WSJ: Китай разрешил поставки металлов в США только на полгода

По итогам переговоров с США в Лондоне Китай согласился лишь временно снять ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США.

По итогам переговоров с США в Лондоне Китай согласился лишь временно снять ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США.

Как передает Report, с таким утверждением выступила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет только о шести месяцах. Если же отношения с США за этот период вновь обострятся, китайские власти смогут вновь запретить поставки редкоземельных металлов американским производителям.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения и "Китай предоставит металлы и любые необходимые редкоземельные металлы". Трамп добавил, что сделка завершена и ожидает подтверждения лидерами двух стран.

По условиям соглашения все действующие ставки тарифов сохранятся: в отношении китайских товаров, поставляемых в США, будут действовать пошлины в 55%, а на американские товары, экспортируемые в КНР, 10-процентные тарифы. Помимо этого, Трамп объявил о возобновлении права китайских студентов на обучение в колледжах и университетах США.