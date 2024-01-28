WSJ: Израилю пока удалось уничтожить не более 40% подземных тоннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в секторе Газа смогла пока уничтожить лишь не более 40% подземных тоннелей палестинского радикального движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в секторе Газа смогла пока уничтожить лишь не более 40% подземных тоннелей палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Она указывает со ссылкой на источники в правительстве США, что оценить точный объем разрушений сложно, поскольку никто не может с полной определенностью утверждать, сколько всего тоннелей проложено в секторе. Однако, по данным США и Израиля, 20-40% подземных коридоров были "повреждены либо приведены в состояние негодности для использования". Этот результат "ниже ожидаемого", отмечают источники газеты.

Несколько факторов осложняет процесс затопления тоннелей. Стены и "другие неожиданные препятствия и защитные сооружения замедляют либо вовсе останавливают" ток воды. Кроме того, ЦАХАЛ испытывает недостаток соответствующих кадров, а те, что есть, специализируются на уничтожении тоннелей, а не на поиске в них заложников. Непростой задачей оказывается и соблюдение баланса между уничтожением боевиков и спасением заложников, поскольку все они находятся в одной системе тоннелей.

Издание отмечает, что силы ЦАХАЛа начали операцию "Море Атлантиды" (Sea of Atlantis) в конце 2023 года, в ходе нее были установлены водяные насосы на севере Газы, как минимум еще один насос был подключен к системе в январе. Вода поступает преимущественно из Средиземного моря. В результате использования водяных насосов предполагалось затопить подземную сеть тоннелей, где, как утверждается, скрываются боевики и высшее руководство ХАМАС.