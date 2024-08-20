WSJ: Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой

Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС.

Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

"Как сообщили арабские посредники, Израиль настаивает на строительстве стены в коридоре, чтобы помешать ХАМАС рыть тоннели, а также хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, контролирующих этот район", - сообщает издание.

Как заявил газете высокопоставленный египетский чиновник, Каир выступает за полный вывод сил Израиля из коридора и погранперехода Рафах между Египтом и сектором Газа. По словам арабских посредников, израильская техническая группа завершила встречи с коллегами в Каире для обсуждения вопросов коридора и Рафаха, но без особого прогресса.