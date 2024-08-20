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WSJ: Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой

WSJ: Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
20 августа 2024 г. 05:23
WSJ: Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой

Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

"Как сообщили арабские посредники, Израиль настаивает на строительстве стены в коридоре, чтобы помешать ХАМАС рыть тоннели, а также хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, контролирующих этот район", - сообщает издание.

Как заявил газете высокопоставленный египетский чиновник, Каир выступает за полный вывод сил Израиля из коридора и погранперехода Рафах между Египтом и сектором Газа. По словам арабских посредников, израильская техническая группа завершила встречи с коллегами в Каире для обсуждения вопросов коридора и Рафаха, но без особого прогресса.

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