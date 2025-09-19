Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 03:09
    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Эр-Рияд больше не готов полагаться на США в сфере безопасности и ищет возможности заключать новые альянсы.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal в связи с подписанием Саудовской Аравией и Пакистаном соглашения о стратегической взаимной обороне.

    Новая договоренность Саудовской Аравии и Пакистана может изменить баланс сил в регионе и свидетельствует о том, что давний партнер США на Ближнем Востоке хочет устранить свою зависимость от Вашингтона в вопросах национальной безопасности, считает издание.

    Оно напоминает, что о соглашении Эр-Рияда и Исламабада было объявлено через неделю после удара Израиля по находившимся в Дохе членам руководства палестинского движения ХАМАС. В результате пострадали планы США интегрировать Израиль в ближневосточную систему сдерживания Ирана, отмечает газета.

    Пакистан и Саудовская Аравия в среду подписали соглашение о стратегической взаимной обороне, в соответствии с которым нападение на любую из них будет рассматриваться как "агрессия против обеих". Оно также направлено на развитие оборонного сотрудничества между двумя странами. Документ был подписан наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой пакистанского правительства Шахбазом Шарифом.

    Пакистан Саудовская Аравия оборонный союз
    WSJ: Rəsmi Ər-Riyad Vaşinqtona inamını itirib və yeni təhlükəsizlik tərəfdaşları axtarır

    Последние новости

    04:50

    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Другие страны
    04:13

    В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

    В регионе
    03:45

    Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

    Другие страны
    03:09

    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Другие страны
    02:37

    В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

    Другие страны
    02:21

    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Другие страны
    01:53

    Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

    В регионе
    01:36
    Фото

    В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    01:08

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура

    Футбол
    Лента новостей