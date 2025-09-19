WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

Эр-Рияд больше не готов полагаться на США в сфере безопасности и ищет возможности заключать новые альянсы.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal в связи с подписанием Саудовской Аравией и Пакистаном соглашения о стратегической взаимной обороне.

Новая договоренность Саудовской Аравии и Пакистана может изменить баланс сил в регионе и свидетельствует о том, что давний партнер США на Ближнем Востоке хочет устранить свою зависимость от Вашингтона в вопросах национальной безопасности, считает издание.

Оно напоминает, что о соглашении Эр-Рияда и Исламабада было объявлено через неделю после удара Израиля по находившимся в Дохе членам руководства палестинского движения ХАМАС. В результате пострадали планы США интегрировать Израиль в ближневосточную систему сдерживания Ирана, отмечает газета.

Пакистан и Саудовская Аравия в среду подписали соглашение о стратегической взаимной обороне, в соответствии с которым нападение на любую из них будет рассматриваться как "агрессия против обеих". Оно также направлено на развитие оборонного сотрудничества между двумя странами. Документ был подписан наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и главой пакистанского правительства Шахбазом Шарифом.