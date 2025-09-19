İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    WSJ: Rəsmi Ər-Riyad Vaşinqtona inamını itirib və yeni təhlükəsizlik tərəfdaşları axtarır

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 04:13
    WSJ: Rəsmi Ər-Riyad Vaşinqtona inamını itirib və yeni təhlükəsizlik tərəfdaşları axtarır

    Rəsmi Ər-Riyad artıq təhlükəsizlik sahəsində ABŞ-yə güvənmək istəmir və yeni alyanslar qurmaq imkanlarını araşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti Səudiyyə Ərəbistanı ilə Pakistan arasında strateji qarşılıqlı müdafiə sazişinin imzalanması kontekstində yazıb.

    Nəşrə görə, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Pakistan arasında yeni razılaşma regionda qüvvələr balansını dəyişə bilər və bu, ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki köhnə tərəfdaşının milli təhlükəsizlik məsələlərində Vaşinqtona olan asılılığını aradan qaldırmaq istədiyini göstərir.

    Qəzet xatırladır ki, Ər-Riyad və İslamabad arasında sazişin imzalanması İsrailin Dohada HƏMAS rəhbərliyinə hava zərbəsi endirməsindən bir həftə sonra baş verib. Bu hadisə ABŞ-nin İsraili İranın qarşısını almaq üçün Yaxın Şərq sisteminə inteqrasiya etmək planlarına zərbə vurub.

    Qeyd edək ki, çərşənbə günü Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı strateji qarşılıqlı müdafiə sazişi imzalayıblar. Sazişə əsasən, hər hansı bir ölkəyə edilən hücum digərinə qarşı da təcavüz kimi qiymətləndiriləcək. Bu sənəd iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına yönəlib.

    Pakistan Səudiyyə Ərəbistanı "The Wall Street Journal"
    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Son xəbərlər

    04:53

    Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib

    Digər ölkələr
    04:13

    WSJ: Rəsmi Ər-Riyad Vaşinqtona inamını itirib və yeni təhlükəsizlik tərəfdaşları axtarır

    Digər ölkələr
    03:51

    Britaniya kəşfiyyatı yeni agentlərin cəlb olunması üçün "darknet"də portal yaradacaq

    Digər ölkələr
    03:24

    ABŞ Kamçatkadakı zəlzələdən sonrakı sunami xəbərdarlığını ləğv edib

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyənin iki vilayətində meşəlik ərazidə yağın başlayıb

    Region
    02:15

    ABŞ Dövlət Departamenti "Javelin" raket komplekslərinin Polşaya mümkün satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:34

    Hakan Fidan: ABŞ-nin İsrailin yürütdüyü siyasət üzərində təsiri düşünüldüyü qədər də güclü deyil

    Region
    01:26

    Merts: Almaniya İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini soyqırımı hesab etmir

    Digər ölkələr
    01:01

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti