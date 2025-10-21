WSJ: Банки США пытаются получить гарантии на кредит Аргентине в $20 млрд

Группа американских банков работает над тем, чтобы получить какие-либо гарантии для предоставления Аргентине кредита в размере $20 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs "изо всех сил пытаются оформить кредит для Аргентины, избежав того, чтобы оказаться на крючке у практически обанкротившейся южноамериканской страны".

Банковский кредит, указывает издание, является частью плана президента США Дональда Трампа и его администрации по обеспечению финансовой поддержки для правительства аргентинского лидера Хавьера Милея, который предусматривает валютный своп на $20 млрд и кредит со стороны частных финансовых организаций на аналогичную сумму. Американские банки ждут от Минфина указаний о том, какие гарантии может предоставить Аргентина или сам Вашингтон.