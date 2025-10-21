Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 05:49
    WSJ: Банки США пытаются получить гарантии на кредит Аргентине в $20 млрд

    Группа американских банков работает над тем, чтобы получить какие-либо гарантии для предоставления Аргентине кредита в размере $20 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По ее сведениям JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs "изо всех сил пытаются оформить кредит для Аргентины, избежав того, чтобы оказаться на крючке у практически обанкротившейся южноамериканской страны".

    Банковский кредит, указывает издание, является частью плана президента США Дональда Трампа и его администрации по обеспечению финансовой поддержки для правительства аргентинского лидера Хавьера Милея, который предусматривает валютный своп на $20 млрд и кредит со стороны частных финансовых организаций на аналогичную сумму. Американские банки ждут от Минфина указаний о том, какие гарантии может предоставить Аргентина или сам Вашингтон.

    США Аргентина кредит
    ABŞ bankları Argentinaya 20 milyard dollar kredit vermək zəmanəti üçün mübarizə aparır

