WP: В Вашингтоне рассматривали установление контроля над нефтью Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями страны.

Как передает Report, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам с наркотиками и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и "поимку и захват" Мадуро", - говорится в материале издания.

Кроме того, по данным источников WP, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в ускоренном режиме расширяло деятельность своего подразделения по борьбе с наркотрафиком.

В итоге президент США предоставил ЦРУ полномочия на проведение секретных операций против наркосетей, подписав документ широкого действия, ориентированный на противодействие транснациональным преступным организациям.