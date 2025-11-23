WP: В Вашингтоне рассматривали установление контроля над нефтью Венесуэлы

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    • 23 ноября, 2025
    • 07:19
    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями страны.

    Как передает Report, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

    "К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам с наркотиками и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и "поимку и захват" Мадуро", - говорится в материале издания.

    Кроме того, по данным источников WP, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в ускоренном режиме расширяло деятельность своего подразделения по борьбе с наркотрафиком.

    В итоге президент США предоставил ЦРУ полномочия на проведение секретных операций против наркосетей, подписав документ широкого действия, ориентированный на противодействие транснациональным преступным организациям.

    KİV: Tramp Maduronu ələ keçirməklə, neft yataqlarına nəzarət etmək istəyib

