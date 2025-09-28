WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США 30 сентября
Другие страны
- 28 сентября, 2025
- 20:51
Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече военного министра страны Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния 30 сентября.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
"Мы получили от Белого дома подтверждение того, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник", - говорится в касающемся планируемой встречи документе, с которым ознакомились журналисты издания. Участие Трампа потребует принятия дополнительных мер безопасности, отмечается в материале.
Трамп ранее заявил, что не видит ничего необычного в упомянутой встрече. На ней, по словам американского лидера, в частности, будут обсуждать "новейшие системы и так далее", подробностей он не привел.
