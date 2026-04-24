    WP: Трамп может пригласить Путина на саммит G20 в Майами

    Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами.

    Как сообщает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

    По данным издания, официальное приглашение Москве пока не направлено. При этом источник отметил, что Россия остается членом "Большой двадцатки" и будет приглашена к участию во встречах как на министерском, так и на высшем уровне.

    Собеседник газеты также подчеркнул, что Трамп "четко дал понять": участие России во всех мероприятиях G20 приветствуется.

    В Белом доме и Госдепартаменте США пока не прокомментировали данную информацию.

    Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва приглашена принять участие в саммите G20 на высшем уровне. По его словам, вопрос о том, кто будет представлять Россию на встрече, прояснится ближе к дате саммита.

    Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами, штат Флорида.

    Дональд Трамп Владимир Путин Большая двадцатка (G20)
    Tramp Putini G20 sammitinə dəvət etmək niyyətindədir
    Trump intends to invite Putin to G-20 summit in Miami, officials say

