Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Шевцов: Страны НАТО в Европе усиливают военную активность

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 13:20
    Шевцов: Страны НАТО в Европе усиливают военную активность

    Европейские страны - участницы НАТО ведут планомерную милитаризацию.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на международной конференции.

    "Следует отметить планомерную и системную милитаризацию европейских членов НАТО, усиление разведывательной деятельности, рост числа и масштабов учений вооруженных сил альянса у рубежей ОДКБ, в первую очередь у западных. Активно задействованы инструменты так называемой мягкой силы, если говорить своими правдивыми словами, то культурно-гуманитарной агрессии, применяются технологии цветных революций", - сказал Шевцов.

    Он считает, что наряду с этими вызовами сохраняются также угрозы международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и нелегальной миграции, подчеркнув, что "все эти процессы формируют комплекс угроз безопасности государствам ОДКБ и их суверенитету".

    Алексей Шевцов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Североатлантический альянс (НАТО) Совет безопасности

