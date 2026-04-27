Шевцов: Страны НАТО в Европе усиливают военную активность

Европейские страны - участницы НАТО ведут планомерную милитаризацию.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на международной конференции.

"Следует отметить планомерную и системную милитаризацию европейских членов НАТО, усиление разведывательной деятельности, рост числа и масштабов учений вооруженных сил альянса у рубежей ОДКБ, в первую очередь у западных. Активно задействованы инструменты так называемой мягкой силы, если говорить своими правдивыми словами, то культурно-гуманитарной агрессии, применяются технологии цветных революций", - сказал Шевцов.

Он считает, что наряду с этими вызовами сохраняются также угрозы международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и нелегальной миграции, подчеркнув, что "все эти процессы формируют комплекс угроз безопасности государствам ОДКБ и их суверенитету".