Tramp Putini G20 sammitinə dəvət etmək niyyətindədir
- 24 aprel, 2026
- 05:15
ABŞ lideri Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putini dekabr ayında keçiriləcək G20 sammitinə dəvət etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" (WP) qəzeti Dövlət Departamentindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qəzet ABŞ Dövlət Departamentinin adı açıqlanmayan bir rəsmisindən sitat gətirərək bildirib: "Hələlik heç bir rəsmi dəvət göndərilməyib, lakin Rusiya G20-nin üzvüdür və nazirlər və liderlik səviyyəli görüşlərdə iştirak etməyə dəvət olunacaq. ABŞ Prezidenti Rusiyanın bütün G20 görüşlərində iştirakının xoş qarşılandığını açıq şəkildə bildirib".
