    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 05:06
    WP: Призывая прекратить ввоз нефти из РФ, Трамп пытался отложить санкции

    Недавний призыв президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО прекратить импорт российской нефти может быть тактикой американского лидера по затягиванию новых пакетов санкций Запада против России.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

    "Критики заявили, что эти комментарии могут еще больше отсрочить попытки Трампа оказать давление на [президента России Владимира] Путина с целью прекращения войны в Украине", - указала газета. "Его предложение, объявленное в социальных сетях, вряд ли будет поддержано несколькими членами альянса из 32 стран", - подчеркивает издание, так как среди членов НАТО есть по меньшей мере несколько государств, которые продолжают закупать российские энергоресурсы.

    "Турция является одним из основных покупателей [нефти у] России и стремится сохранить связи с Кремлем, несмотря на войну. Венгрия и Словакия, два других покупателя российской нефти среди союзников Трампа, работают над тем, чтобы защитить свои экономики от перебоев, связанных с поиском других поставщиков энергоресурсов", - отмечается в статье.

    "Однако некоторые антироссийские ястребы как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа выглядит как тактический ход, позволяющий ему избежать принятия мер против РФ, хотя они также согласились с тем, что Европа должна окончательно прекратить закупки российских энергоресурсов", - подчеркивает издание.

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

