WP: Политика Трампа может грозить американской экономике спадом

Торговая и иммиграционная политика администрации президента США Дональда Трампа может грозить американской экономике рецессией.

Как передает Report, такую оценку экспертов приводит газета The Washington Post (WP).

Как пишет издание, экономика "США может оказаться в состоянии рецессии еще до наступления обещанного Трампом золотого века". WP обращает внимание на уровень инфляции, составивший в июле 2,7% в годовом исчислении, а также показатели на рынке труда на фоне того, что в августе число рабочих мест в США увеличилось всего на 22 тыс.

По словам бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Джейсона Фурмана, которые приводит газета, если не брать в расчет периоды рецессии, это "самые слабые показатели найма относительно размера экономики более чем за 60 лет".

"Некоторые на Уолл-стрит рассматривают возможность наступления рецессии", - указывает издание. При этом оно приводит оценку экономиста Renaissance Macro Research Нила Датта, который считает, что спад в американской экономике наступит с вероятностью более чем 50%. В то же время "чиновники в администрации решительно отвергают возможность" наступления рецессии, резюмирует газета.