WP: План США предусматривает передачу Украине Tomahawk

В плане урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подготовленном США, предусмотрена возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после завершения военных действий.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Согласно материалу, администрация США признает, что план из 28 пунктов предлагает недостаточно прочные гарантии безопасности Украине.

"Официальные лица США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения, как альтернативу размещению европейских войск на территории Украины в качестве меры сдерживания после прекращения огня", - говорится в статье.

Также президент США Дональд Трамп может повысить максимально допустимую численность армии Украины или вовсе убрать этот пункт, отмечают источники.

Также администрация Трампа остается полностью приверженной продолжению передачи Киеву разведданных и открыта к переговорам по мирному плану.

Сам Трамп назвал 27 ноября подходящим сроком для согласия Киева на план, хотя и дал понять, что предложение пока не окончательное.