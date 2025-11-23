Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    WP: План США предусматривает передачу Украине Tomahawk

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 13:12
    WP: План США предусматривает передачу Украине Tomahawk

    В плане урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подготовленном США, предусмотрена возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после завершения военных действий.

    Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

    Согласно материалу, администрация США признает, что план из 28 пунктов предлагает недостаточно прочные гарантии безопасности Украине.

    "Официальные лица США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения, как альтернативу размещению европейских войск на территории Украины в качестве меры сдерживания после прекращения огня", - говорится в статье.

    Также президент США Дональд Трамп может повысить максимально допустимую численность армии Украины или вовсе убрать этот пункт, отмечают источники.

    Также администрация Трампа остается полностью приверженной продолжению передачи Киеву разведданных и открыта к переговорам по мирному плану.

    Сам Трамп назвал 27 ноября подходящим сроком для согласия Киева на план, хотя и дал понять, что предложение пока не окончательное.

    план по Украине Дональд Трамп ракеты Tomahawk
    KİV: ABŞ-nin sülh planında Ukraynaya "Tomahawk" raketləri verilməsi nəzərdə tutulur

    Последние новости

    14:32

    Двое гонщиков "Формулы-1" дисквалифицированы за технические нарушения

    Формула 1
    14:19

    Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе

    Другие страны
    14:01

    Азербайджану и Норвегии на COP30 предоставлен мандат для переговоров по Парижскому соглашению

    Внешняя политика
    13:55

    Следующий турнир FIFA Series будет проведен в Азербайджане

    Футбол
    13:35

    Рамиль Искендерли: В Баку достигнуты конкретные договоренности в рамках инициативы "Мост Мира"

    Внешняя политика
    13:29

    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    Другие
    13:19
    Фото
    Видео

    МЧС провело в Гяндже учения для повышения эффективности спасательных работ

    Внутренняя политика
    13:12

    WP: План США предусматривает передачу Украине Tomahawk

    Другие страны
    12:59

    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном

    Другие страны
    Лента новостей